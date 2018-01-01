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Интер и Атлетико предложили 90 млн евро за Пепе

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Ивуариец стал открытием минувшего сезона чемпионата Франции.
Николя Пепе
Николя Пепе
Getty Images

Нападающий французского Лилля Николя Пепе может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает L'Equipe. 

По информации источника, к 24-летнему французу проявляют интерес Интер и Атлетико.

Сообщается, что оба клуба уже предложили Лиллю 90 миллионов евро за переход Пепе. Позиция самого футболиста пока что неизвестна.

В минувшем сезоне Пепе забил 22 мяча и сделал 11 результативных передач в 38 матчах чемпионата Франции. Он стал открытием минувшего сезона Лиги 1, заняв второе место в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что в Атлетико перешел полузащитник Реала Маркос Льоренте.

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Теги: Николя Пепе, Атлетико (Мадрид), Интер (Милан), Лилль
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