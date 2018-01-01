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Дани Алвес попрощался с ПСЖ

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Контракт бразильца с парижским клубом закончится 30 июня.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Защитник ПСЖ Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Срок действия соглашения парижан с 36-летним бразильцем истекает 30 июня.

Футболист попрощался с клубом и поблагодарил партнеров по команде, сотрудников клуба и болельщиков.

"Сегодня заканчивается очередной цикл в моей жизни, цикл победы, обучения и опыта. Я благодарю семью ПСЖ за возможность участвовать в написании новой страницы в истории этого клуба. Хочу поблагодарить всех за привязанность, уважение и соучастие с самого первого дня. Вы делаете этот клуб особенным.

Пришло время поставить финальную точку. Я прошу прощения за свои ошибки, я просто пытался сделать все возможное. Спасибо за пережитые вместе минуты в радости и горе", - написал Алвес на своей странице в Instagram.

Ранее Неймар попросил ПСЖ продлить контракт с Алвесом.

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Теги: Дани Алвес, ПСЖ
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