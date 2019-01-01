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Неймар: Считаю, что футбол - это просто шоу

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Бразилец заявил, что всегда должен показывать высокий уровень игры.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар рассказал о том, чем является для него футбол и признался, что ненавидит нечестную игру. Об этом сообщает So Foot. 

"С того момента, когда я влюбился в футбол, я всегда воспринимал его как на шоу. Все мои кумиры - это игроки, которые показывали чудеса на поле. Их игра была эффектной и красивой. Безусловно, порой этого недостаточно для достижения результата. Лично я ненавижу проигрывать, но нужно всегда иметь волю к победе.

Я не из тех, кто привык сдаваться. Мне нравится дриблинг, создание моментов у ворот соперника. Я не боюсь идти в жесткие стыки, если на мне сфолят. Я не могу разочаровать общественность, которая ожидает от меня высокого уровня игры. Единственное, чего я никогда не пойму - это нечестную игру", - заявил Неймар.

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