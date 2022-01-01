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Коутиньо готов принять предложение ПСЖ

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Бразилец в шаге от трансфера в парижский клуб.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Филиппе Коутиньо в летнее трансферное окно может покинуть Барселону.

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Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец близок к переходу в ПСЖ. Коутиньо готов принять предложение парижан, так как в команде есть несколько его соотечественников. Переходу также способствует тот факт, что пост спортивного директора вновь занял Леонардо.

Каталонцы не против продать 27-летнего хавбека и рассматривают вариант с включением его в сделку по Неймару.

Ранее сообщалось, что лидер ПСЖ Неймар заявил, что хочет покинуть клуб.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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