Неймар сообщил президенту ПСЖ, что хочет покинуть клуб

Бразилец хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Звездный форвард ПСЖ Неймар заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет уйти из команды и вернуться обратно в Барселону.

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“Я больше не хочу здесь играть. Мое желание - вернуться домой, в клуб, из которого мне вовсе не стоило уходить“, - цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Бразилец выступал в Барселоне с 2013-й по 2017-й годы, а затем перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Отметим, что президент ПСЖ в своем недавнем интервью раскритиковал звездных игроков команды.

Ранее сообщалось, что парижане готовы расстаться с Неймаром.