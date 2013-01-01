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Неймар сообщил президенту ПСЖ, что хочет покинуть клуб

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Бразилец хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ Неймар заявил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что хочет уйти из команды и вернуться обратно в Барселону.

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“Я больше не  хочу здесь играть. Мое желание - вернуться домой, в клуб, из которого мне вовсе не стоило уходить“, - цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Бразилец выступал в Барселоне с 2013-й по 2017-й годы, а затем перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

Отметим, что президент ПСЖ в своем недавнем интервью раскритиковал звездных игроков команды.

Ранее сообщалось, что парижане готовы расстаться с Неймаром.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, трансфер, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига
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