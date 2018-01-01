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Президент ПСЖ: Игроки здесь не для того, чтобы веселиться

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Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал поведение звездных футболистов команды.
Нассер Аль-Хелаифи
Нассер Аль-Хелаифи
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи готов расстаться со своими звездными игроками, если они не изменят своего отношения к работе.

“Футболистам придется выполнять свои обязанности лучше, чем раньше. Их отношение к делу должно быть другим. Им придется работать больше.

Они здесь не для того, чтобы веселиться. Если они не согласны с этим, то двери открыты. Чао. Я больше не собираюсь терпеть такое поведение звезд“, - цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на France Football.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ готов распрощаться с Неймаром, а Килиан Мбаппе выразил желание уйти из клуба.

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Теги: футбол, ПСЖ, Нассер Аль-Хелаифи
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