ПСЖ готов распрощаться с Неймаром - СМИ

Парижский клуб не против продать бразильца, если получит за него 222 миллиона евро.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар в ближайшее время может сменить клубную прописку.

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По информации L'Equipe, руководство парижского клуба не планирует удерживать 27-летнего форварда в команде, при этом готовы продать его лишь за 222 миллиона евро. Именно эту сумму ПСЖ потратил на покупку Неймара у Барселоны в 2017-м году.

Стоит сказать, что сам Неймар уже поручил своему окружению найти ему новый клуб, так как недоволен своим положением в ПСЖ. Агент Пини Захави уже начал переговоры о возвращении Неймара в Испанию.

В услугах бразильца заинтересован мадридский Реал, а также каталонская Барселона рассматривает вариант с возвращением Неймара.

Ранее сообщалось, что после завершения карьеры футболиста Неймар хочет стать профессиональным игроком в покер.