Мбаппе привел в восторг ЛеБрона подарком
Французский футболист встретился со звездным игроком Лейкерс.
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе после насыщенного сезона отправился в США.
Там он встретился с форвардом Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБроном Джеймсом. Футболист подарил звезде НБА бутылку вина "Chateau Lafite Rothschild" винтажа 1984 года.
ЛеБрон остался доволен подарком, ведь является ровесником вина (игрок родился 30 декабря 1984 года) и позже поблагодарил Мбаппе в Instagram.
Kylian Mbappé linked up with LeBron James and offered him a bottle of wine 💯 pic.twitter.com/gKPiBKcKON— ESPN FC (@ESPNFC) 15 июня 2019 г.
Полная версия правил