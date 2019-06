Мбаппе привел в восторг ЛеБрона подарком

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе после насыщенного сезона отправился в США.

Там он встретился с форвардом Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБроном Джеймсом. Футболист подарил звезде НБА бутылку вина "Chateau Lafite Rothschild" винтажа 1984 года.

ЛеБрон остался доволен подарком, ведь является ровесником вина (игрок родился 30 декабря 1984 года) и позже поблагодарил Мбаппе в Instagram.

Kylian Mbappé linked up with LeBron James and offered him a bottle of wine 💯 pic.twitter.com/gKPiBKcKON