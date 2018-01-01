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Мбаппе привел в восторг ЛеБрона подарком

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Французский футболист встретился со звездным игроком Лейкерс.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе после насыщенного сезона отправился в США.

Там он встретился с форвардом Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБроном Джеймсом. Футболист подарил звезде НБА бутылку вина "Chateau Lafite Rothschild" винтажа 1984 года.

ЛеБрон остался доволен подарком, ведь является ровесником вина (игрок родился 30 декабря 1984 года) и позже поблагодарил Мбаппе в Instagram.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Килиан Мбаппе
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