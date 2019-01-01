Президент Лиона назвал инициатора покупки Менди в Реал

В покупке футболиста был лично заинтересован главный тренер Реала.

Президент французского Лиона Жан-Мишель Ола рассказал, что ключевым фактором в переходе защитника Ферлана Менди в Реал не стали его хорошие отношения с президентом Королевского клуба Флорентино Пересом.

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"Не секрет, что Флорентино Перес и я - хорошие друзья, и конечно, это всегда влияет на успех переговоров. Но трансфер Менди был инициативой самого Зидана. Он позвонил Ферлану, и тот уже не смог устоять, получив предложение.

Вытеснит ли Менди из основного состава Марсело? Это сможет решить только Зидан", - приводит слова функционера Marca.

Напомним, 12-го июня мадридский Реал официально объявил о трансфере игрока Лиона Ферлана Менди.

Стоит отметить, что вместе с покупкой Менди Реал обновил личный трансферный рекорд, потратив на данный момент уже 317 миллионов евро.