Немецкий футболист опроверг информацию о своем уходе.

Атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер прокомментировал слухи о том, что в летнее трансферное окно он может покинуть команду.

“Я не хочу уходить из ПСЖ, клуб мне об этом ничего не говорил. У нас не было такого разговора, поэтому я ничего не знаю об этом“, - цитирует немецкого футболиста Bild.

В сезоне- 2018/19 Дракслер принял участие в 46 матчах за парижан, отметился 5 голами и 12 ассистами.