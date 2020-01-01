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Гризманн договорился с ПСЖ о переходе - СМИ

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Француз встретился с президентом парижан.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн в июле станет игроком французского ПСЖ. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, звездный француз лично встретился с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи и предварительно договорился о переходе в ПСЖ в июле. Именно тогда сумма отступных за 28-летнего нападающего снизится с 200 миллионов евро до 120.

Отметим, что в обратном направлении может последовать форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, которым активно интересуется мадридской Атлетико. 

Примечательно, что Гризманна связывали с Барселоной, однако лидеры каталонского клуба не хотят видеть француза в качестве своего одноклубника.

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