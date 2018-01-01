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В матче с Турцией Мбаппе установил личный антирекорд

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Франция уступила в матче против турков.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
getty

В очередном матче отбора к Евро-2020 сборная Франции уступила сборной Турции (2:0). Подопечные Шенола Гюнеша возглавили таблицу группы Н.

Стоит отметить, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе установил личный антирекорд в минувшем матче. Он провел на поле 90 минут, 22 раза потеряв мяч.

Это худший показатель 20-летнего форварда. Таких казусов не случалось и на клубном уровне.

Также, французы ни разу за игру не смогли попасть в створ ворот, пробив всего 4 раза мимо цели. Такое с Францией случилось впервые за 10 лет.

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Теги: Килиан Мбаппе, сборная Франции, сборная Турции
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