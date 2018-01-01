ПСЖ хочет купить у Реала Наваса на место Буффона - СМИ
Легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон покинет ПСЖ в конце этого месяца.
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Как сообщила пресс-служба парижского клуба, руководство ПСЖ провело встречу с 41-летним итальянцем, на которой стороны приняли решение не продлевать контракт. Теперь парижане находятся в поиске нового основного вратаря команды.
По информации Marca, ПСЖ начал вести переговоры с голкипером Реала Кейлором Навасом, который не входит в планы главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана на следующий сезон.
Ожидается, что Навас станет основным голкипером и будет получать в ПСЖ как минимум столько же, сколько он сейчас зарабатывает в Реале.
Ранее сообщалось, что голкипер Реала Кейлор Навас может заменить Икера Касильяса в Порту.
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