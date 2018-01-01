Мбаппе хочет уйти из ПСЖ - СМИ

Звезда парижского клуба находится в поиске вариантов для дальнейшего продолжения карьеры.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован своим текущим положение в клубе и рассчитывает уйти из команды в летнее трансферное окно.

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Как сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER, отец футболиста и его агент проводят встречи с представителями других клубов, в которых юный француз может продолжить карьеру.

Источник отмечает, что Мбаппе недоволен отношением к себе со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля, а также партнера по команде Неймара.

Стоит сказать, что текущий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2023-го года. В минувшем сезоне он отыграл 43 матча за парижан, в которых забил 39 голов и совершил 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поссорился с главным тренером команды из-за Неймара.

Отмечалось, что игроки ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе.