Мбаппе хочет уйти из ПСЖ - СМИ
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе разочарован своим текущим положение в клубе и рассчитывает уйти из команды в летнее трансферное окно.
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Как сообщает AS со ссылкой на радиостанцию Cadena SER, отец футболиста и его агент проводят встречи с представителями других клубов, в которых юный француз может продолжить карьеру.
Источник отмечает, что Мбаппе недоволен отношением к себе со стороны главного тренера команды Томаса Тухеля, а также партнера по команде Неймара.
Стоит сказать, что текущий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2023-го года. В минувшем сезоне он отыграл 43 матча за парижан, в которых забил 39 голов и совершил 17 ассистов.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поссорился с главным тренером команды из-за Неймара.
Отмечалось, что игроки ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе.
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