Игроки ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе

Килиан недоволен положением бразильца в парижском клубе.

Среди футболистов ПСЖ возникли серьезные разногласия. Об этом сообщает L'Equipe.

Игроки команды разделились на два враждующих лагеря из-за конфликта главных звезд парижан - Неймара и Килиана Мбаппе.

Молодого француза не устраивают привилегии бразильского форварда. Источник утверждает, что расписание тренировок команды подстраивают только под Неймара. Также бразилец имеет голос в трансферной политике клуба.

Сообщается, что Мбаппе заручился поддержкой Преснеля Кимпембе и Тома Менье. Бельгиец также считает, что руководство ПСЖ закрывает глаза на разные инциденты с участием Неймара.

В минувшем сезоне Неймар сыграл лишь в 17 матчах чемпионата Франции и забил 15 мячей, большую часть сезона пропустив из-за травмы. Мбаппе провел 29 поединков, забив 33 мяча и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в изнасиловании. Отец бразильца уже отреагировал на выдвинутые против него обвинения.