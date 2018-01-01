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Игроки ПСЖ разделились на два лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе

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Килиан недоволен положением бразильца в парижском клубе.
Килиан Мбаппе и Неймар
Килиан Мбаппе и Неймар
Getty Images

Среди футболистов ПСЖ возникли серьезные разногласия. Об этом сообщает L'Equipe.

Игроки команды разделились на два враждующих лагеря из-за конфликта главных звезд парижан - Неймара и Килиана Мбаппе.

Молодого француза не устраивают привилегии бразильского форварда. Источник утверждает, что расписание тренировок команды подстраивают только под Неймара. Также бразилец имеет голос в трансферной политике клуба.

Сообщается, что Мбаппе заручился поддержкой Преснеля Кимпембе и Тома Менье. Бельгиец также считает, что руководство ПСЖ закрывает глаза на разные инциденты с участием Неймара. 

В минувшем сезоне Неймар сыграл лишь в 17 матчах чемпионата Франции и забил 15 мячей, большую часть сезона пропустив из-за травмы. Мбаппе провел 29 поединков, забив 33 мяча и отдав 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в изнасиловании. Отец бразильца уже отреагировал на выдвинутые против него обвинения.

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Теги: Килиан Мбаппе, Неймар, Франция, Лига 1, футбол
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