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Неймару грозит до 5 лет тюрьмы за публикацию фото девушки, обвинившей его в изнасиловании

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Бразильский форвард опубликовал свою переписку с девушкой, которая накануне обвинила его в изнасиловании.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в скором времени может стать участником еще одного судебного разбирательства.

Накануне девушка обвинила футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло в Париже. В качестве оправдания футболист опубликовал переписку с этой девушкой, в которой также были интимные фотографии и видео. 

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Как говорится в заявлении отдела о борьбе с киберпреступностью, в Бразилии считается преступлением предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы. Наказанием за это является тюремное заключение на срок от года до пяти лет.

Ранее отец Неймара заявил, что его сын никого не насиловал.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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