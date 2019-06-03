Неймару грозит до 5 лет тюрьмы за публикацию фото девушки, обвинившей его в изнасиловании
Бразильский форвард опубликовал свою переписку с девушкой, которая накануне обвинила его в изнасиловании.
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в скором времени может стать участником еще одного судебного разбирательства.
Накануне девушка обвинила футболиста в изнасиловании, которое якобы произошло в Париже. В качестве оправдания футболист опубликовал переписку с этой девушкой, в которой также были интимные фотографии и видео.
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Как говорится в заявлении отдела о борьбе с киберпреступностью, в Бразилии считается преступлением предложение, передача, распространение, продажа и публикация изображений и/или видео любого сексуального содержания без согласия жертвы. Наказанием за это является тюремное заключение на срок от года до пяти лет.
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