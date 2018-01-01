Бразильский футболист попал в скандал.

Форварда ПСЖ Неймара обвиняют в изнасиловании, сообщает GloboEsporte.com.

Инцидент произошел в парижском отеле Sofitel Paris еще 15 мая, где одноклубник бразильца Маркиньос праздновал свое день рождения.

Отмечается, что девушка, которая заявила на Неймара, специально прилетела на этот праздник из Бразилии.

Во время празднования Неймар и гостья именниника остались наедине, при этом бразилец к тому моменту был уже пьян. Жертва сказала, что они разговаривали, но в один момент “Неймар стал агрессивным и против ее воли изнасиловал ее“.

Девушка была настолько потрясена случившимся, что заявила в полицию лишь после того, как 17 мая покинула Париж и вернулась в Бразилию, где и пошла в полицейский участок.

Представители Неймара заявили, что удивлены обвинением и пообещали прокомментировать ситуацию, когда выяснят подробности.

Сам футболист на данный момент находится в расположении сборной Бразилии и готовиться к выступлению на Кубке Америки.

Напомним, в прошлом году в изнасиловании обвинили другую звезду мирового футбола - Криштиану Роналду.