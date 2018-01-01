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Официально: Виллаш-Боаш возглавил Марсель

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Отныне португалец будет работать во Франции.
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боаш
Getty Images

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш стал новым главным тренером французского Марселя. 

Новоиспеченный наставник клуба заключил соглашение на 2 года и будет зарабатывать около 7,2 миллионов евро в год.

Отметим, что Виллаш-Боаш успел поработать в Порту, Зените, Челси и Тоттенхэме. Последним местом работы португальского специалиста был Шанхай СИПГ.

Напомним, ранее Балотелли попрощался с Марселем. 

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Теги: Андре Виллаш-Боаш, Марсель, футбол, Франция, Лига 1
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