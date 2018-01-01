Официально: Виллаш-Боаш возглавил Марсель

Отныне португалец будет работать во Франции.

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш стал новым главным тренером французского Марселя.

Новоиспеченный наставник клуба заключил соглашение на 2 года и будет зарабатывать около 7,2 миллионов евро в год.

Отметим, что Виллаш-Боаш успел поработать в Порту, Зените, Челси и Тоттенхэме. Последним местом работы португальского специалиста был Шанхай СИПГ.

Напомним, ранее Балотелли попрощался с Марселем.