Официально: Виллаш-Боаш возглавил Марсель
Отныне португалец будет работать во Франции.
Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш стал новым главным тренером французского Марселя.
Новоиспеченный наставник клуба заключил соглашение на 2 года и будет зарабатывать около 7,2 миллионов евро в год.
Bienvenue à notre nouvel entraîneur, André Villas-Boas 🔵⚪️ #WelcomeAVB #OMnation pic.twitter.com/eOnS6WFGF6— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 28 мая 2019 г.
Отметим, что Виллаш-Боаш успел поработать в Порту, Зените, Челси и Тоттенхэме. Последним местом работы португальского специалиста был Шанхай СИПГ.
Напомним, ранее Балотелли попрощался с Марселем.
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