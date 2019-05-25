Балотелли попрощался с Марселем

Нападающий Марселя Марио Балотелли​ обратился к игрокам и болельщикам клуба.

"Всем спасибо за невероятные 5 месяцев, даже если мы не достигли наших целей. Я действительно хочу сказать спасибо тренеру и персоналу, игрокам, президенту, директорам, всем, кто работает с Марселем. Спасибо болельщикам. Надеюсь, что мы скоро увидимся. Удачи вам в будущем", - написал Балотелли в своем Instagram.

Напомним, Балотелли присоединился к Марселю в январе на правах свободного агента. В минувшем сезоне итальянец провел в составе Марселя 15 матчей и забил 8 голов.