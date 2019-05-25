Балотелли попрощался с Марселем
Нападающий Марселя Марио Балотелли обратился к игрокам и болельщикам клуба.
"Всем спасибо за невероятные 5 месяцев, даже если мы не достигли наших целей. Я действительно хочу сказать спасибо тренеру и персоналу, игрокам, президенту, директорам, всем, кто работает с Марселем. Спасибо болельщикам. Надеюсь, что мы скоро увидимся. Удачи вам в будущем", - написал Балотелли в своем Instagram.
@olympiquedemarseille thank you everybody for these amazing 5 months even if we didn’t achieve our objectives I really wanna say thank to the coach and staff.. players.. president and directors.. everyone that works with Om.. supporters.. THANK YOU AND HOPEFULLY.. see you soon or good luck for everything in the furlture years and #allezlom⚽️🔵⚪️
Напомним, Балотелли присоединился к Марселю в январе на правах свободного агента. В минувшем сезоне итальянец провел в составе Марселя 15 матчей и забил 8 голов.
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