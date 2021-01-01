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Тухель останется в ПСЖ до 2021 года

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Руководство решило продлить контракт с немецким специалистом.
Томас Тухель
Томас Тухель

Французский Пари Сен-Жермен решил продлить контрактное соглашение с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Новый контракт с 45-летним немцем теперь рассчитано до июня 2021 года.

Напомним, что Томас возглавил "красно-синих" летом 2018 года. В своем первом сезоне он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны, дошел до финала Кубка страны, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов

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