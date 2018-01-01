Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тухель: Если Неймар и Мбаппе уйдут из ПСЖ, мы найдем решения

Комментариев: 0
Наставник чемпиона Франции высказался о будущем своих лидеров.
Неймар и Килиан Мбаппе
Неймар и Килиан Мбаппе
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о возможном уходе двух лидеров своей команды - Неймара и Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Немецкий специалист считает, что это не станет проблемой для парижского клуба. Об этом сообщает Twitter Get French Football News.

"Если вы спросите меня, как тренера, то да, я хочу, чтобы они оба играли здесь в следующем сезоне. Но если будет не так, мы найдем решения", - заявил Тухель.

Напомним, ранее Мбаппе поссорился с Тухелем из-за того, что тот считает Неймара главной звездой команды.

Отметим, недавно Мбаппе намекнул на свой уход из ПСЖ, однако руководство клуба официально заявило, что звездный француз останется в команде на следующий сезон.

Поделись:
Теги: Килиан Мбаппе, Неймар, Томас Тухель, ПСЖ, Франция, Лига 1, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь