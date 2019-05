Тухель: Если Неймар и Мбаппе уйдут из ПСЖ, мы найдем решения

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказался о возможном уходе двух лидеров своей команды - Неймара и Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Немецкий специалист считает, что это не станет проблемой для парижского клуба. Об этом сообщает Twitter Get French Football News.

"Если вы спросите меня, как тренера, то да, я хочу, чтобы они оба играли здесь в следующем сезоне. Но если будет не так, мы найдем решения", - заявил Тухель.

Thomas Tuchel on the futures of Kylian Mbappé & Neymar: “If you ask me, the manager, yes I want them to both be here next season. But if that is not the case, we will find solutions.”