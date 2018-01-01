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Президент ПСЖ подозревается в коррупции - СМИ

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Насера Аль-Хелаифи обвиняют в крупной взятке.
Насер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ
Насер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ
Getty Images

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи попал в скандал и подозревается французскими властями в коррупционной деятельности. Об этом сообщает Le Monde.

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По информации источника, арабский функционер дал взятку в размере более 3-х миллионов евро экс-президенту Международной федерации легкой атлетики Ламину Диаку, который в 2015 также попал в коррупционный скандал.

Сообщается, что Аль-Хелаифи заплатил эти деньги сенегальскому политику, чтобы чемпионат мира по легкой атлетике прошел именно в Катаре, а не другой стране. Адвокат президента ПСЖ Фрэнсис Шпинзера опроверг выдвинутые обвинения.

Ранее стало известно, что Мбаппе поссорился с наставником ПСЖ из-за Неймара.

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Теги: ПСЖ, коррупция, футбол, легкая атлетика
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