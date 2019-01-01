Мбаппе поссорился с наставником ПСЖ из-за Неймара - СМИ

20-летний француз остался недоволен тем, что Тухель считает бразильца главной звездой команды.

У форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе завязался конфликт с главным тренером парижан Томасом Тухелем из-за того, что немецкий специалист считает главной звездой команды бразильского вингера Неймара, а не его. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, 20-летний француз хочет быть лидером команды, с которым будут обсуждать возможные трансферные приобретения.

Также отметим, что Мбаппе был финансово оштрафован за опоздание на собрание команды перед матчем. По мнению Килиана, если бы Неймар оказался в такой ситуации, боссы клуба не осмелились бы его наказать.

Напомним, ранее Мбаппе намекнул на свой уход из ПСЖ, однако руководство клуба официально заявило, что звездный француз останется в команде на следующий сезон.