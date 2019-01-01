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Мбаппе поссорился с наставником ПСЖ из-за Неймара - СМИ

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20-летний француз остался недоволен тем, что Тухель считает бразильца главной звездой команды.
Неймар, Томас Тухель и Киллиан Мбаппе
Неймар, Томас Тухель и Киллиан Мбаппе
Getty Images

У форварда сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе завязался конфликт с главным тренером парижан Томасом Тухелем из-за того, что немецкий специалист считает главной звездой команды бразильского вингера Неймара, а не его. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, 20-летний француз хочет быть лидером команды, с которым будут обсуждать возможные трансферные приобретения.

Также отметим, что Мбаппе был финансово оштрафован за опоздание на собрание команды перед матчем. По мнению Килиана, если бы Неймар оказался в такой ситуации, боссы клуба не осмелились бы его наказать.

Напомним, ранее Мбаппе намекнул на свой уход из ПСЖ, однако руководство клуба официально заявило, что звездный француз останется в команде на следующий сезон. 

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Теги: Киллиан Мбаппе, Неймар, ПСЖ, Франция, Лига 1, футбол
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