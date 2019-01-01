Эмери: Мбаппе хотел перейти в Реал, но я убедил его остаться в ПСЖ

Бывшему наставнику парижского клуба удалось сохранить француза в команде.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери, ранее возглавлявший французский ПСЖ, рассказал, что форвард Килиан Мбаппе хотел в мадридский Реал в прошлом сезоне.

“В какой-то момент мы все надавили на него. Я разговаривал с ним и его отцом, и убеждал остаться в команде.

Килиан хотел уйти в Реал, у него были шансы попасть в Барселону, он он хотел именно в Мадрид. Все вместе мы убедили его в перспективности ПСЖ и просто заставили остаться. Нам пришлось заплатить, но это было необходимо“, - цитирует Эмери Cadena Ser.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах за парижан во французской Лиге 1, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее Мбаппе намекнул на возможный уход из ПСЖ, а французский клуб выступил с заявлением о возможном уходе нападающего.