Руководство клуба опровергло возможный уход Килиана.

Чемпион Франции ПСЖ выступил с официальным заявлением касательно будущего форварда Килиана Мбаппе, который после получения награды лучшему футболисту Лиги 1 сезона-2018/19 намекнул на свой уход из парижского клуба.

“Два года назад между ПСЖ и Мбаппе установилась прочная связь, и наша общая история продлится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции отметиться в истории европейского футбола. 50-летняя годовщина с момента основания ПСЖ – это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории клуба“, – говорится в заявлении клуба в Twitter.

Напомним, ранее Тони Кроос прокомментировал информацию о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.