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ПСЖ выступил с заявлением о возможном переходе Мбаппе в другой клуб

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Руководство клуба опровергло возможный уход Килиана.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Чемпион Франции ПСЖ выступил с официальным заявлением касательно будущего форварда Килиана Мбаппе, который после получения награды лучшему футболисту Лиги 1 сезона-2018/19 намекнул на свой уход из парижского клуба. 

“Два года назад между ПСЖ и Мбаппе установилась прочная связь, и наша общая история продлится в следующем сезоне. Мы разделяем амбиции отметиться в истории европейского футбола. 50-летняя годовщина с момента основания ПСЖ – это долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории клуба“, – говорится в заявлении клуба в Twitter.

Напомним, ранее Тони Кроос прокомментировал информацию о возможном переходе форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Франция, футбол, трансфер
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