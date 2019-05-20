Неймар развлекался с Рианной во время церемонии награждения Лиги 1

Футболист пропустил торжественную церемонию и провел время с известной певицей.

Бразильский форвард ПСЖ Неймар пропускает финальные матчи сезона во Франции из-за дисквалификации и решил не ехать на церемонию награждения лучших игроков Лиги 1, а отправился на вечеринку вместе с популярной певицей Рианной.

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На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с американской суперзвездой.

“Королева и могущественная женщина“, - написал Неймар под публикацией.

Отметим, что Неймар был включен в символическую сборную сезона, однако звездой вечера был его партнер по команде Килиан Мбаппе, который получил сразу две награды.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет стать профессиональным игроком в покер после завершения футбольной карьеры.