Звезда минувшего сезона чемпионата Франции может покинуть парижский клуб.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе после получения награды лучшему футболисту Лиги 1 сезона-2018/19 намекнул на свой уход из парижского клуба.

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"Это важный момент для меня. Думаю, что я приблизился к своему первому или второму поворотному моменту в карьере. Во Франции я узнал очень многое. Теперь я чувствую, что пришло время взять на себя больше ответственности.

Возможно, это будет здесь, в ПСЖ, и я буду этому рад. Но, возможно, это будет уже в другом проекте", - цитирует Мбаппе L'Equipe.

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Отметим, что по итогам сезона-2018/19 Мбаппе завоевал сразу две награды – приз лучшему футболисту года во Франции и приз лучшему молодому игроку сезона.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из Монако в 2017-м году. За два сезона в Париже юный француз дважды стал чемпионом Франции и по разу завоевал Кубок страны и Кубок французской лиги.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал отказался платить за Килиана Мбаппе 280 миллионов евро.