Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2018/19

Комментариев: 0
Нападающий ПСЖ провел феноменальный сезон в чемпионате Франции.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
instagram.com/k.mbappe/

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе был признан Союзом профессиональных футболистов Франции лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2018/19.

Читай также: Реал отказался платить за Мбаппе 280 миллионов - СМИ

Француз обошел в данной номинации своих партнеров по команде Неймара и Анхеля Ди Марию, а также игрока Ренна Хатема бен Арфу и Николя Пепе из Лилля.

Стоит отметить, что Мбаппе стал самым молодым обладателем этой награды в истории чемпионата Франции.

Кроме того, юный француз также стал лучшим молодым игроком сезона в Лиге 1. В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 42 матча, в которых забил 38 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сам Килиан Мбаппе отметил, что не смог показать свой максимум в этом сезоне.

Поделись:
Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, награда, лучший игрок
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь