Нападающий ПСЖ провел феноменальный сезон в чемпионате Франции.

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе был признан Союзом профессиональных футболистов Франции лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2018/19.

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Француз обошел в данной номинации своих партнеров по команде Неймара и Анхеля Ди Марию, а также игрока Ренна Хатема бен Арфу и Николя Пепе из Лилля.

Стоит отметить, что Мбаппе стал самым молодым обладателем этой награды в истории чемпионата Франции.

Кроме того, юный француз также стал лучшим молодым игроком сезона в Лиге 1. В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 42 матча, в которых забил 38 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сам Килиан Мбаппе отметил, что не смог показать свой максимум в этом сезоне.