Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2018/19
Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе был признан Союзом профессиональных футболистов Франции лучшим игроком Лиги 1 в сезоне-2018/19.
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Француз обошел в данной номинации своих партнеров по команде Неймара и Анхеля Ди Марию, а также игрока Ренна Хатема бен Арфу и Николя Пепе из Лилля.
Стоит отметить, что Мбаппе стал самым молодым обладателем этой награды в истории чемпионата Франции.
Le triomphe pour @Kmbappe 👑— UNFP (@UNFP) 19 мая 2019 г.
Après le trophée de meilleur espoir, le champion du monde est également élu meilleur joueur de la saison de @Ligue1Conforama 🏆#TropheesUNFP @beinsports_FR @PSG_inside pic.twitter.com/OZr3g3yzAl
Кроме того, юный француз также стал лучшим молодым игроком сезона в Лиге 1. В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 42 матча, в которых забил 38 голов и отдал 7 голевых передач.
Ранее сам Килиан Мбаппе отметил, что не смог показать свой максимум в этом сезоне.
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