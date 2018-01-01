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Мбаппе: Не смог показать свой максимум в этом сезоне

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Звездный француз нацелен на завоевание Золотой бутсы.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подвел итоги своего выступления в нынешнем сезоне:

“Не думаю, что у меня получилось показать свой максимум в этом сезоне. Тем не менее, думаю, был хороший сезон на индивидуальном уровне. Но это еще не конец. Осталось две игры, так что я все еще могу улучшить показатели.

Посмотрим, что будет в конце сезона. Мне все еще нужно забить 6 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата среди французских игроков. Есть рекорд Златана Ибрагимовича, Золотая бутса… Еще есть цели, которые хочу достичь“, - приводит слова Килиана официальный сайт ПСЖ.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Мбаппе 30 голов в 27 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Реал отказывается платить 280 млн за Мбаппе.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига 1, Золотая бутса
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