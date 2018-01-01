Барселона вновь нацелилась на Гризманна

Французский нападающий может сменить клубную прописку.

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может покинуть мадридский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Marca, Гризманн задумался о своем будущем после вылета Атлетико из Лиги чемпионов на фоне возобновившегося интереса Барселоны.

В прошлом году каталонский клуб уже намеревался приобрести француза, который в итоге принял решение остаться в Мадриде.

В контракте Гризманна прописана сумма отступных в размере 200 млн евро, но до июня 2019 года она составляет 120 млн.

Напомним, контракт 27-летнего футболиста с Атлетико рассчитан до лета 2023 года. В составе “матрасников“ он провел 248 матчей, забил 130 мячей и сделал 48 голевых передач.

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