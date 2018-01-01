Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона вновь нацелилась на Гризманна

Комментариев: 0
Французский нападающий может сменить клубную прописку.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн может покинуть мадридский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Marca, Гризманн задумался о своем будущем после вылета Атлетико из Лиги чемпионов на фоне возобновившегося интереса Барселоны.

В прошлом году каталонский клуб уже намеревался приобрести француза, который в итоге принял решение остаться в Мадриде.

В контракте Гризманна прописана сумма отступных в размере 200 млн евро, но до июня 2019 года она составляет 120 млн.

Напомним, контракт 27-летнего футболиста с Атлетико рассчитан до лета 2023 года. В составе “матрасников“ он провел 248 матчей, забил 130 мячей и сделал 48 голевых передач.

Ранее Гризманн назвал лучших футболистов в истории.

Поделись:
Теги: Антуан Гризманн, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь