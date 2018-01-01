ПСЖ оштрафовал Мбаппе и Рабьо за нарушение дисциплины

Футболисты выплатят по 180 тысяч евро.

Французский ПСЖ оштрафовал нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Адриена Рабьо за нарушение дисциплины, передает L’Equipe.

Оба футболиста должны выплатить 180 тысяч евро за опоздание на предматчевую установку перед матчем 11-го тура чемпионата Франции против Марселя, который состоялся 28 октября.

Деньги, выплаченные игроками, будут переведены в благотворительный фонд PSG Foundation.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил Рабьо от тренировок из-за лайка под публикацией Эвра.