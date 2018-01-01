Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ оштрафовал Мбаппе и Рабьо за нарушение дисциплины

Комментариев: 0
Футболисты выплатят по 180 тысяч евро.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Французский ПСЖ оштрафовал нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Адриена Рабьо за нарушение дисциплины, передает L’Equipe.

Оба футболиста должны выплатить 180 тысяч евро за опоздание на предматчевую установку перед матчем 11-го тура чемпионата Франции против Марселя, который состоялся 28 октября.

Деньги, выплаченные игроками, будут переведены в благотворительный фонд PSG Foundation.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил Рабьо от тренировок из-за лайка под публикацией Эвра.

Поделись:
Теги: футбол, Килиан Мбаппе, Адриен Рабьо, ПСЖ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.lequipe.fr

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь