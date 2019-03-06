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ПСЖ отстранил Рабьо от тренировок из-за лайка под публикацией Эвра

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Напряжение между Адриеном Рабьо и руководством парижского клуба возрастает.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
instagram.com/adrienrabiot_25/

У руководства ПСЖ усугубились взаимоотношения с полузащитником команды Адриеном Рабьо.

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По информации RTL, боссы парижского клуба остались недовольны действиями футболиста после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, по итогам которого ПСЖ покинул турнир.

Рабьо отметил лайком публикацию экс-защитника “красных дьяволов“ Патриса Эвра, на которой он бурно празднует победу англичан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@manchesterunited #ilovethisgame @paulpogba

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)

Кроме того, после поражения парижан Рабьо отправился в ночной клуб, где весело проводил время. Такое поведение игрока вызвало недовольство у руководства клуба и было принято решение отстранить Рабьо от тренировок с первой командой.

Источник отмечает, что руководство ПСЖ также планирует рассмотреть вопрос досрочного расторжения контракта с Рабьо, который и так истекает этим летом.

Напомним, Адриен Рабьо отказался подписывать новый контракт с ПСЖ, за что его посадили на скамейку запасных. Футболист собирается судиться с парижским клубом из-за этого.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Адриена Рабьо.

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Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, наказание
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