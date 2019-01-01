Фалькао: У Анри было слишком мало времени для воплощения своих идей в Монако

Нападающий французской команды считает, что бывший наставник хорошо читает футбол.

Форвард Монако Радамель Фалькао поделился мнением о бывшем главном тренере команды Тьерри Анри.

“Я думаю, что у него есть хорошие идеи. Анри хорошо читает футбол. Но три месяца было слишком мало для их воплощения. Всегда хорошо, когда у тебя есть опыт и время.

Анри пришел в Монако, когда мы были в сложном положении. Команда похожа на оркестр, с ней нельзя импровизировать. Требуется работа, репетиции и время, чтобы достичь гармонии.

Если каждый год вы продаете четыре-пять футболистов, то команде приходится сложнее. Я думаю, что у Анри есть всё, чтобы стать отличным тренером“, - цитирует колумбийца France Football.

Напомним, Анри возглавил Монако в октябре 2018 года, и был уволен уже в январе 2019 года. Его преемником на посту наставника монегасков стал Леонарду Жардим.