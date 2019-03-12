Президент ПСЖ: Цена Мбаппе? Больше миллиарда евро
Нассер Аль-Хелаифи отметил, что ни за какие деньги не продаст француза.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не продаст звездного форварда команды Килиана Мбаппе.
“Вы хотите, чтобы я назвал цену Мбаппе? Больше миллиарда евро! И даже если вы дадите мне миллиард, я его не продам“, - приводит слова Аль-Хелаифи Foot01.com.
Отметим, что летом Мбаппе попытается подписать мадридский Реал, снова назначивший тренером Зинедина Зидана.
Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако на правах аренды с обязательным выкупом. Он обошелся парижанам в 180 миллионов евро, что сделало его вторым самым дорогим игроком в истории футбола.
В этом сезоне Мбаппе сыграл 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, отметился 29 голами и 11 ассистами.
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