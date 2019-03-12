Президент ПСЖ: Цена Мбаппе? Больше миллиарда евро

Нассер Аль-Хелаифи отметил, что ни за какие деньги не продаст француза.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не продаст звездного форварда команды Килиана Мбаппе.

“Вы хотите, чтобы я назвал цену Мбаппе? Больше миллиарда евро! И даже если вы дадите мне миллиард, я его не продам“, - приводит слова Аль-Хелаифи Foot01.com.

Отметим, что летом Мбаппе попытается подписать мадридский Реал, снова назначивший тренером Зинедина Зидана.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако на правах аренды с обязательным выкупом. Он обошелся парижанам в 180 миллионов евро, что сделало его вторым самым дорогим игроком в истории футбола.

В этом сезоне Мбаппе сыграл 33 матча за ПСЖ во всех турнирах, отметился 29 голами и 11 ассистами.