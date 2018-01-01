Легенда МЮ сравнил Неймара с барбекю

Француз поглумился над нападающим в Instagram.

Легендарны французский форвард Манчестер Юнайтед Эрик Кантона посмеялся над форвардом сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймаром.

Кантона опубликовал фотографию игрока, наблюдающего за игрой ПСЖ с трибуны, и написал: Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце.

Данная шутка, вероятно, связана с частыми травмами бразильца.

Источник: instagram.com/ericcantona