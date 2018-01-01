Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Легенда МЮ сравнил Неймара с барбекю

Комментариев: 0
Француз поглумился над нападающим в Instagram.
Легенда МЮ сравнил Неймара с барбекю
Getty Images

Легендарны французский форвард Манчестер Юнайтед Эрик Кантона посмеялся над форвардом сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймаром.

Кантона опубликовал фотографию игрока, наблюдающего за игрой ПСЖ с трибуны, и написал: Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце.

Данная шутка, вероятно, связана с частыми травмами бразильца.

Источник: instagram.com/ericcantona

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь