Легенда МЮ сравнил Неймара с барбекю
Француз поглумился над нападающим в Instagram.
Легендарны французский форвард Манчестер Юнайтед Эрик Кантона посмеялся над форвардом сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймаром.
Кантона опубликовал фотографию игрока, наблюдающего за игрой ПСЖ с трибуны, и написал: Это прямо как барбекю. Его тоже всегда выносишь на улицу весной, когда начинает светить солнце.
Данная шутка, вероятно, связана с частыми травмами бразильца.
Источник: instagram.com/ericcantona
Полная версия правил