ПСЖ нацелился на ключевого игрока Атлетико

Облак является одной из основных трансферных целей парижан.

Вратарь мадридского Атлетико Ян Облак может сменить клубную прописку уже этим летом. Как сообщает Marca, 26-летний словенец стал главным вариантом руководства ПСЖ на позицию голкипера.

В данный момент агент Облака продолжает вести переговоры с Атлетико о продлении контракта до 2021 года. В случае, если если вратарь заключит новое соглашение с "матрасниками", ПСЖ все равно попытается его приобрести.

По информации источника, причиной возобновления интереса к Облаку стала ошибка Джанлуиджи Буффона в одном из голов МЮ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

В текущем сезоне Облак провел 34 матча за Атлетико, в которых пропустил 25 голов. Контракт футболиста с мадридским клубом истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар летом может перейти в ПСЖ.