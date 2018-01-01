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Похитители освободили мать игрока Бордо, которую неделю удерживали в заложниках

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Мама Самуэля Калу на данный момент находится в безопасности.
Самуэль Калу
Самуэль Калу
Getty Images

Страшный инцидент произошел в семье нигерийского форварда Бордо Самуэля Калу.

Футболист обратился в полицию в понедельник, 4-го марта, и сообщил, что 27-го февраля неизвестные похитили его мать в Нигерии. По словам футболиста, его мама с младшими детьми возвращалась домой на машине, когда злоумышленники перегородили дорогу и вытащили ее из авто.

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Похитители потребовали у Калу выкуп в размере 3 миллиона нигерийских найр (около 8 тысяч долларов), однако после получения денег они не выпустили женщину и выдвинули новое требование - заплатить 15 миллионов найр (около 41 тысячи долларов).

Мать Самуэль Калу
Мать Самуэль Калу
sportinglife.ng

Как сообщает L’Equipe, спустя неделю после похищения преступники все же освободили женщину. Это произошло в ночь с 4-го на 5-е марта. Мать футболиста сумела добраться домой. Человек из окружения футболиста сообщил, что Калу выплатил требуемый залог.

Напомним, минувшим летом в Бразилии похитили мать игрока Шахтера Тайсона. В Сети даже появилось видео похищения. К счастью, женщина не пострадала.

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Теги: Бордо, футбол, вне игры, семья, похищение, преступление
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