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Экс-игрок сборной Бразилии: Наша команда проиграла чемпионат мира из-за Неймара

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Нето назвал нападающего ПСЖ избалованной знаменитостью.
Неймар
Неймар
Getty Images

Бывший игрок сборной Бразилии Нето раскритиковал форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. 

"Неймар - один из лучших футболистов мира, но вы видели, как Лионель Месси играл против Реала? Вы видели, как Месси действовал в матче с Севильей? Видели Криштиану Роналду, играющего за Ювентус? В свои 33 года он - лучший бомбардир чемпионата Италии. 

Неймар - не игрок, а избалованная знаменитость. О нем даже нельзя говорить, потому что это вызывает гнев у его отца. Единственные, у кого хватило смелости выступить с критикой Неймара, - это я и Валтер Касагранде (экс-игрок сборной Бразилии - прим.ред). 

Сборная Бразилии проиграла чемпионат мира из-за Неймара, потому что он вообще никак не играет за национальную команду", - цитирует Нето AS со ссылкой на Esporte Interativo.

Ранее сообщалось, что Неймар летом может перейти в Реал.

 

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Теги: футбол, Неймар, Сборная Бразилии по футболу, ПСЖ
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Источник: as.com

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.03.2019, 22:16
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гость
неймар - чмошник обоссаный
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