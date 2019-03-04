Экс-игрок сборной Бразилии: Наша команда проиграла чемпионат мира из-за Неймара

Нето назвал нападающего ПСЖ избалованной знаменитостью.

Бывший игрок сборной Бразилии Нето раскритиковал форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.



"Неймар - один из лучших футболистов мира, но вы видели, как Лионель Месси играл против Реала? Вы видели, как Месси действовал в матче с Севильей? Видели Криштиану Роналду, играющего за Ювентус? В свои 33 года он - лучший бомбардир чемпионата Италии.



Неймар - не игрок, а избалованная знаменитость. О нем даже нельзя говорить, потому что это вызывает гнев у его отца. Единственные, у кого хватило смелости выступить с критикой Неймара, - это я и Валтер Касагранде (экс-игрок сборной Бразилии - прим.ред).



Сборная Бразилии проиграла чемпионат мира из-за Неймара, потому что он вообще никак не играет за национальную команду", - цитирует Нето AS со ссылкой на Esporte Interativo.

Ранее сообщалось, что Неймар летом может перейти в Реал.



