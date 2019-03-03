Балотелли оригинально отпраздновал гол в прямом эфире в Instagram

Форвард Марселя сразу после забитого гола схватил телефон, чтобы выйти в прямой эфир в социальных сетях.

Марсель обыграл Сент-Этьен со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Франции.

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Счет в этом поединке открыл итальянский форвард Марселя Марио Балотелли, забив гол на 12-й минуте встречи после розыгрыша углового.

Сразу после этого Балотелли эффектно отпраздновал это событие - он подбежал к стюарду и схватил телефон, чтобы выйти в прямой эфир в Instagram. 28-летний нападающий записал короткое видео вместе со своими партнерами по команде, которое моментально опубликовал.

Вот так выглядел прямой эфир Балотелли:

Отметим, что в текущем сезоне Лиги 1 Балотелли, выступая за Марсель, забил уже 4 мяча в 6-ти матчах.

Напомним, Марио Балотелли подписал контракт с Марселем 23-го января 2019-го года.