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Балотелли оригинально отпраздновал гол в прямом эфире в Instagram

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Форвард Марселя сразу после забитого гола схватил телефон, чтобы выйти в прямой эфир в социальных сетях.
Марио Балотелли празднует гол в прямом эфире
Марио Балотелли празднует гол в прямом эфире
twitter.com/brfootball

Марсель обыграл Сент-Этьен  со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата Франции.

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Счет в этом поединке открыл итальянский форвард Марселя Марио Балотелли, забив гол на 12-й минуте встречи после розыгрыша углового.

Сразу после этого Балотелли эффектно отпраздновал это событие - он подбежал к стюарду и схватил телефон, чтобы выйти в прямой эфир в Instagram. 28-летний нападающий записал короткое видео вместе со своими партнерами по команде, которое моментально опубликовал.

Вот так выглядел прямой эфир Балотелли:

Отметим, что в текущем сезоне Лиги 1 Балотелли, выступая за Марсель, забил уже 4 мяча в 6-ти матчах. 

Напомним, Марио Балотелли подписал контракт с Марселем 23-го января 2019-го года.

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Теги: Марио Балотелли, Марсель, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, Instagram, прямой эфир, видео, прикол
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