Неймар отвлекся от травмы, отправившись на вечеринку с новой девушкой
Звездный форвард ПСЖ Неймар находится сейчас в Бразилии, куда его отправило руководство ПСЖ для прохождения специального курса лечения из-за травмы ноги.
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Футболист решил не только заниматься восстановлением, но и веселиться. Как сообщает Daily Mail, Неймар посетил знаменитый ежегодный карнавал в городе Салвадор. Помимо друзей футболиста с ним была замечена девушка, с которой у него были весьма теплые отношения.
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Знойной блондинкой оказалась Рафаэла Порту - бывшая участница музыкального талант-шоу “Голос Бразилии“. Источник отмечает, что уже не в первый раз Неймар был замечен в обществе Порту - в начале февраля она также была в списке приглашенных на роскошное день рождения футболиста.
Напомним, в конце января Неймар сломал пятую плюсневую кость. Он выбыл из игры на 2,5 месяца и сейчас передвигается на костылях.
Отметим, что на вечеринке в честь своего дня рождения Неймар засветился с другой девушкой - моделью Элиф Аксу, фотографии которой можно посмотреть здесь.
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