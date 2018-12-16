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Неймар отвлекся от травмы, отправившись на вечеринку с новой девушкой

Комментариев: 1
Пока звездный футболист находится в Бразилии на лечении, он развлекается на вечеринках.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Звездный форвард ПСЖ Неймар находится сейчас в Бразилии, куда его отправило руководство ПСЖ для прохождения специального курса лечения из-за травмы ноги.

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Футболист решил не только заниматься восстановлением, но и веселиться. Как сообщает Daily Mail, Неймар посетил знаменитый ежегодный карнавал в городе Салвадор. Помимо друзей футболиста с ним была замечена девушка, с которой у него были весьма теплые отношения.

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Знойной блондинкой оказалась Рафаэла Порту - бывшая участница музыкального талант-шоу “Голос Бразилии“. Источник отмечает, что уже не в первый раз Неймар был замечен в обществе Порту - в начале февраля она также была в списке приглашенных на роскошное день рождения футболиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda vale foto desse dia ? 😂💁🏼‍♀️

Публикация от Rafaela Porto (@rafaelacporto)

Напомним, в конце января Неймар сломал пятую плюсневую кость. Он выбыл из игры на 2,5 месяца и сейчас передвигается на костылях.

Отметим, что на вечеринке в честь своего дня рождения Неймар засветился с другой девушкой - моделью Элиф Аксу, фотографии которой можно посмотреть здесь.

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Теги: Неймар, ПСЖ, футбол, чемпионат Франции по футболу, вне игры, Лига 1, фото, девушка
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Djada    02.03.2019, 19:26
Оценка:  0
Djada
роскошное день рождения??????
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