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Президент ПСЖ: Мы не планируем сотрудничать с Венгером

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Французский специалист не входит в планы парижского клуба.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер ​​Аль-Хелаифи опроверг информацию, что новым спортивным директором клуба может стать Арсен Венгер.

"У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Я давно его знаю. Он великолепный менеджер и тренер. У него полное и изысканное знание футбола. Но у нас есть спортивный директор - Антеро Энрике, в которого я очень верю. Постоянно слышу в средствах массовой информации, что Венгер получит должность в ПСЖ. Это слишком. Давайте продолжим нашу работу, пожалуйста. Антеро хорошо справляется с обязанностями. Он останется в ПСЖ и в следующем сезоне. У нас нет планов сотрудничества с Арсеном Венгером", - приводит слова Аль-Хелаифи Get French Football News.

Напомним, 69-летний Венгер покинул пост наставника Арсенала прошлым летом и с тех пор является безработным.

Ранее президент ПСЖ заверил фанатов, что Неймар и Мбаппе останутся в команде.

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Теги: ПСЖ, Франция, Арсен Венгер
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