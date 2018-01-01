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Президент ПСЖ заверил фанатов, что Неймар и Мбаппе останутся в команде

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Нассер Аль-Хелаифи уверяет, что ПСЖ не будет продавать звездных игроков команды.
Неймар и Килиан Мбаппе
Неймар и Килиан Мбаппе
Getty Images

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что клуб не собирается в летнее трансферное окно продавать Неймара и Килиана Мбаппе. Он отметил, что несмотря на все проблемы из-за правил финансового фэйр-плей парижане не расстанутся со своими лидерами.

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“Мбаппе и Неймар останутся в Париже. Я говорю это с уверенностью не на 100%, а на 2000%. Многие СМИ, особенно во Франции, пишут, что мы должны будем продать кого-то из них. Я вас заверяю, что этого не случится.

Безусловно, мы хотим приобретать футболистов и, при этом, находиться в рамках ФФП. Нет сомнений в том, что у нас есть для этого все средства“, - приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com со ссылкой на Le Parisien.

Напомним, в СМИ появилась информация, что грядущим летом ПСЖ продаст Неймара в Реал. Также сообщалось, что парижане могут продать Килиана Мбаппе в туринский Ювентус.

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Теги: Неймар, Килиан Мбаппе, Нассер Аль-Хелаифи, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол
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