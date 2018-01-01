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ПСЖ отправил Неймара в Бразилию для прохождения специального курса лечения

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Футболисту предстоит 10-дневный курс лечения.
Неймар
Неймар
Getty Images

Бразильский форвард ПСЖ Неймар продолжает свое восстановление после перелома пятой плюсневой кости.

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Как сообщает официальный сайт французского клуба, 27-летнего футболиста решили отправить в Бразилию для дальнейшего лечения. Ожидается, что он пройдет специальный 10-дневный курс, который поможет ему быстрее вернуться на поле.

Сопровождать Неймара в Бразилии будут клубные врачи.

Ранее Неймар рассказал, что после получения травмы два дня плакал.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, травма, восстановление
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