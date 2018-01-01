Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лига 1 оштрафовала Нант из-за фанатов, которые зажгли файеры в честь Салы

Комментариев: 0
Французскому клубу необходимо будет заплатить за поведение фанатов.
Нант выплатит штраф за файеры болельщиков в честь Эмилиано Салы
Нант выплатит штраф за файеры болельщиков в честь Эмилиано Салы
Getty Images

Во Франции было принято решение наказать Нант из-за действий фанатов клуба.

Читай также: Новичок Динамо почтил память погибшего Эмилиано Салы

Как сообщает Ouest-France, во время матча команды против Сент-Этьена, который состоялся 30 января, болельщики зажгли файеры в честь на тот момент еще пропавшего Эмилиано Салы, и бросали их на поле.

За это клубу придется заплатит 16,5 тысяч евро. Также Нанту выписали еще один штраф на 4,5 тысячи евро за аналогичное поведение фанатов в матче против Нима.

Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После пропажи футболиста в Сети появилось его последнее голосовое сообщение, где он рассказывал о скором крушении самолета, а также были опубликованы подробности организации этого рейса. Стало известно, что пилот воздушного судна не имел лицензии на перевозку пассажиров.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале.

Поделись:
Теги: Нант, Эмилиано Сала, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол, вне игры, штраф
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь