Лига 1 оштрафовала Нант из-за фанатов, которые зажгли файеры в честь Салы

Французскому клубу необходимо будет заплатить за поведение фанатов.

Во Франции было принято решение наказать Нант из-за действий фанатов клуба.

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Как сообщает Ouest-France, во время матча команды против Сент-Этьена, который состоялся 30 января, болельщики зажгли файеры в честь на тот момент еще пропавшего Эмилиано Салы, и бросали их на поле.

За это клубу придется заплатит 16,5 тысяч евро. Также Нанту выписали еще один штраф на 4,5 тысячи евро за аналогичное поведение фанатов в матче против Нима.

Напомним, 21 января частный самолет футбольного агента Уилли Маккэя, на котором летел Эмилиано Сала, пропал с радаров над Ла-Маншем.

После пропажи футболиста в Сети появилось его последнее голосовое сообщение, где он рассказывал о скором крушении самолета, а также были опубликованы подробности организации этого рейса. Стало известно, что пилот воздушного судна не имел лицензии на перевозку пассажиров.

После долгих поисков были обнаружены обломки самолета на дне Ла-Манша, в котором нашли одно тело. Экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Сале.