Венгер провел тайную встречу с президентом ПСЖ

Экс-тренер Арсенала может возглавить парижский клуб.

Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер встретился с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Читай также: Венгер, Анри и Хави - кандидаты на пост главного тренера Барселоны

Как сообщает L'Equipe, президент парижского клуба тайно принял специалиста в своем личном боксе во время теннисного матча на турнире в Дохе. Детали переговоров на данный момент не известны, однако отмечается, что Аль-Хелаифи готов предложить Венгеру пост главного тренера.

По информации издания, у нынешнего наставника ПСЖ Томаса Тухеля напряженные отношения со спортивным директором Антеро Энрике. И даже успехи клуба в Лиге 1 и Лиге чемпионов не помогут Тухелю в сохранении работы.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получил уже четыре предложения о сотрудничестве.