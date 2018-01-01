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Венгер провел тайную встречу с президентом ПСЖ

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Экс-тренер Арсенала может возглавить парижский клуб.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Бывший наставник Арсенала Арсен Венгер встретился с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

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Как сообщает L'Equipe, президент парижского клуба тайно принял специалиста в своем личном боксе во время теннисного матча на турнире в Дохе. Детали переговоров на данный момент не известны, однако отмечается, что Аль-Хелаифи готов предложить Венгеру пост главного тренера.

По информации издания, у нынешнего наставника ПСЖ Томаса Тухеля напряженные отношения со спортивным директором Антеро Энрике. И даже успехи клуба в Лиге 1 и Лиге чемпионов не помогут Тухелю в сохранении работы.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер получил уже четыре предложения о сотрудничестве.

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Теги: Арсен Венгер, Нассер Аль-Хелаифи, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол
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