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Неймар: Плакал два дня после травмы

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Бразилец сейчас переживает непростой период.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий французского ПСЖ Неймар рассказал о переживаниях, которые он испытывал после получения серьезной травмы.

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“Эта травма гораздо серьезнее, чем в прошлый раз. Тогда я сразу согласился на операцию, так как хотел восстановиться как можно быстрее. Не было необходимости переживать. 

Однако в этот раз мне гораздо тяжелее удается переваривать полученную травму. После того, как это случилось, я плакал дома два дня“, – приводит слова бразильца Globo Esporte.

По прогнозам медиков, что восстановление Неймара от полученного в конце января повреждения должно занять около 10 недель.

Ранее сообщалось, что форвард с большой долей вероятности сможет восстановиться к четвертьфиналу Лиги Чемпионов.

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Теги: Неймар, ПСЖ, травма, вне игры, футбол
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