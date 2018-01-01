Неймар: Плакал два дня после травмы

Бразилец сейчас переживает непростой период.

Нападающий французского ПСЖ Неймар рассказал о переживаниях, которые он испытывал после получения серьезной травмы.

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“Эта травма гораздо серьезнее, чем в прошлый раз. Тогда я сразу согласился на операцию, так как хотел восстановиться как можно быстрее. Не было необходимости переживать.

Однако в этот раз мне гораздо тяжелее удается переваривать полученную травму. После того, как это случилось, я плакал дома два дня“, – приводит слова бразильца Globo Esporte.

По прогнозам медиков, что восстановление Неймара от полученного в конце января повреждения должно занять около 10 недель.

Ранее сообщалось, что форвард с большой долей вероятности сможет восстановиться к четвертьфиналу Лиги Чемпионов.