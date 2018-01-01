Необычный подарок удивил юного футболиста.
Необычный подарок удивил юного футболиста.
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе получил необычную футболку от французского клуба.
Боссы ПСЖ решили вручить игроку подарок в честь сотого гола на тренировках клуба.
100 buts à l’entraînement 💯— Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 февраля 2019 г.
Ouais le ridicule ne tue pas 😂🤣
🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/YH8AGC5aRH
К слову, до сотого официального гола французу еще далековато. Вундеркинд забил 31 гол в 44 играх за парижан.
В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел за ПСЖ 17 игр и забил 18 голов.
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