Необычный подарок удивил юного футболиста.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе получил необычную футболку от французского клуба.

Боссы ПСЖ решили вручить игроку подарок в честь сотого гола на тренировках клуба.

100 buts à l’entraînement 💯

Ouais le ridicule ne tue pas 😂🤣



🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/YH8AGC5aRH — Kylian Mbappé (@KMbappe) 16 февраля 2019 г.

К слову, до сотого официального гола французу еще далековато. Вундеркинд забил 31 гол в 44 играх за парижан.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел за ПСЖ 17 игр и забил 18 голов.