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Необычный подарок удивил юного футболиста.

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Необычный подарок удивил юного футболиста.
Необычный подарок удивил юного футболиста.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Киллиан Мбаппе получил необычную футболку от французского клуба. 

Боссы ПСЖ решили вручить игроку подарок в честь сотого гола на тренировках клуба.

К слову, до сотого официального гола французу еще далековато. Вундеркинд забил 31 гол в 44 играх за парижан.

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел за ПСЖ 17 игр и забил 18 голов.

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Теги: Киллиан Мбаппе, ПСЖ
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