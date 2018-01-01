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Рабьо подписал контракт с Барселоной и летом переберется в Испанию - СМИ

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Французская пресса утверждает, что футболист согласовал все условия сделки с каталонской Барселоной.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

Грядущим летом состав испанской Барселоны пополнит полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо.

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По информации Le Parisien, 23-летний француз уже имеет соглашение с каталонским клубом. Стороны согласовали все условия сделки, включая зарплату футболиста и подписной бонус. Переход должен состояться в летнее трансферное окно.

Отметим, что Рабье играл за ПСЖ в последний раз 11-го декабря, после чего тренерский штаб отстранил его от выступления за основную команду из-за отказа продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что Адриен Рабьо собирается судиться с ПСЖ из-за того, что его отправили во вторую команду.

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Теги: Адриен Рабьо, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, трансфер, Барселона, слухи, футбол
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