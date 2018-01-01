Журналист: Верратти пьет, курит и развлекается, а потом показывает великолепный футбол

Французский журналист рассказал подробности образа жизни игрока ПСЖ Марко Верратти.

Французский журналист Жюльен Лоренс поделился своим мнением относительно полузащитника ПСЖ Марко Верратти, а также рассказал об образе жизни футболиста.

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“Верратти был лучшим игроком в матче с МЮ, хотя и не был готов на 100%, ведь за последний месяц он сыграл лишь 1 матч. На прошлой неделе он до шести утра развлекался на вечеринке Неймара. Он каждый день курит, пьет, а потом демонстрирует потрясающую игру, как на Олд Траффорд.

Думаю, если бы он вел такой же образ жизни, как Роналду, с таким же отношением к делу, то он был бы лучшим полузащитником в мире. В любом случае, его умение сочетать нынешний образ жизни с высоким уровнем футбола просто невероятное“, - приводит слова Лоренса BBC 5 Live.

Напомним, ПСЖ всухую обыграл Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите также видео голов и обзор матча МЮ - ПСЖ.