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Тухель получил двухматчевую дисквалификацию

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Главный тренер ПСЖ не сможет руководить командой в двух ближайших матчах Кубка Франции.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Федерация футбола Франции дисквалифицировала главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля на два матча в рамках Кубка Франции.

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Федерация выбрала такое наказание для немецкого специалиста за неспортивное поведение во время матча с Вильфраншем в 1/8 финала турнира (3:0).

Таким образом, Тухель не сможет руководить командой в четвертьфинале и полуфинале Кубка в случае прохода Пари Сен-Жермен в эти раунды.

Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Неймар должен восстановиться к 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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Теги: Томас Тухель, ПСЖ, Кубок Франции, дисквалификация, футбол
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