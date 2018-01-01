Тухель получил двухматчевую дисквалификацию
Главный тренер ПСЖ не сможет руководить командой в двух ближайших матчах Кубка Франции.
Федерация футбола Франции дисквалифицировала главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля на два матча в рамках Кубка Франции.
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Федерация выбрала такое наказание для немецкого специалиста за неспортивное поведение во время матча с Вильфраншем в 1/8 финала турнира (3:0).
Таким образом, Тухель не сможет руководить командой в четвертьфинале и полуфинале Кубка в случае прохода Пари Сен-Жермен в эти раунды.
Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Неймар должен восстановиться к 1/4 финала Лиги Чемпионов.
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